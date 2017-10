dpa

Wohltätigkeitsgala «Tribute to Bambi» für Kinder in Not

Die Wohltätigkeitsveranstaltung «Tribute to Bambi» will sich am Donnerstag (5. Oktober) wieder für Kinder in Not einsetzen. Bei der Gala in Berlin werden vier Projekte vorgestellt, für die Prominente sich engagieren können.

Mit dabei ist etwa die Stiftung «Ein Platz für Kinder», die gewaltgeschädigten und traumatisierten Kindern hilft. Auch die Bekämpfung der sogenannten Kinderdemenz an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf soll unterstützt werden.

Die Gala findet auf Initiative des Burda-Konzerns statt. Seit 2001 erhielten der Stiftung zufolge rund 130 Organisationen insgesamt gut 8,5 Millionen Euro an Geld- und Sachspenden.

Moderatorin der Gala im Veranstaltungszentrum Station Berlin ist Mareile Höppner. Die Musiker Michael Patrick Kelly, Alice Merton und Wincent Weiss treten im Bühnenprogramm auf. Die Veranstaltung wird am 14. Oktober um 22.50 Uhr im MDR-Fernsehen übertragen.

