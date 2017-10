Auto erfasst Radfahrer: 77-Jähriger schwer verletzt

Bei der Kollision eines Autos mit einem Radfahrer ist in Berlin-Pankow der 77 Jahre alte Radler schwer verletzt worden. Der Senior war am Mittwochvormittag auf dem Radweg der Karower Chaussee unterwegs, als er von dem Auto einer 78 Jahre alten Fahrerin erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann prallte gegen die Motorhaube und blieb anschließend bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, war noch unklar.

Bei einem weiteren Unfall wurde am Mittwochmorgen eine Fußgängerin in Mariendorf von einem Linienbus erfasst. Die 35-Jährige hatte laut Polizei die Friedenstraße überquert - vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in eine Klinik.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

