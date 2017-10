Museum von Gunther von Hagens schließt für Umgestaltung

Jetzt doch: Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung des Menschen-Museums am Fernsehturm erreicht der Bezirk die langersehnte Schließung der Leichen-Schau. Die soll aber nur von kurzer Dauer sein.

Berlin (dpa/bb) - Im Streit mit dem Berliner Bezirk Mitte schließt das Menschen-Museum von Leichenplastinator Gunther von Hagens für eine Umgestaltung. Die Anpassungen von diesem Donnerstag an seien eine Reaktion auf eine «sofort vollziehbare Untersagungsverfügung» des Bezirksamtes, teilten die Museumsbetreiber am Mittwoch mit. Man wolle neuen Behörden-Vorgaben nachkommen. Die Ausstellung am Alexanderplatz ist seit der Eröffnung 2015 umstritten. Bereits für Montagmittag (9. Oktober) haben die Betreiber die Wiedereröffnung angekündigt.