Mutmaßliche Drogenhändler und Räuber festgenommen

Zollfahnder haben vier mutmaßliche Drogenschmuggler und Räuber festgenommen. Insgesamt 300 Beamte sowie Spezialkräfte der Polizei waren an dem Einsatz am 27. September beteiligt. In Berlin, Brandenburg an der Havel, Wiesenburg/Mark, Bad Belzig und Erkner konnten 19 Kilogramm Marihuana, 100 Ecstasy-Tabletten und drei Schreckschusswaffen sichergestellt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde auch Raubbeute beschlagnahmt sowie eine Cannabisplantage entdeckt. Einem fünften Beschuldigten, dem 26-jährigen mutmaßlichen Haupttäter, gelang zunächst die Flucht, er stellte sich jedoch wenige Tage später der Polizei. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein großer Drogenfund auf einem Bauernhof bei Bad Belzig im Februar 2016, der als Lagerraum und Umschlagplatz fungierte.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

