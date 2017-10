Schülerin zieht vor Gericht: Brandschutz mangelhaft

Eine Siebenjährige zieht wegen fehlenden Brandschutzes an ihrer Weddinger Schule vor das Berliner Verwaltungsgericht. Mit dem Eilantrag solle ein zweiter Rettungsweg erreicht werden, sagte Gerichtssprecher Stephan Groscurth am Mittwoch. Zunächst müsse das Bezirksamt Mitte eine Stellungnahme abgeben. Wann eine Entscheidung getroffen wird, war noch unklar. Das Mädchen werde vor Gericht durch seine Eltern vertreten. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.

In Justizkreisen war von einem spannenden Fall die Rede. Der zweite Fluchtweg sei in der Bauordnung vorgeschrieben. Laut Zeitung könnte das Verfahren Signalwirkung haben, denn an vielen Schulen gebe es erhebliche Brandschutzmängel. Der Leiter der Anna-Lindh-Grundschule habe die Mängel im Bezirksamt immer wieder zur Sprache gebracht. Doch nichts sei passiert.