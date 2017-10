dpa

Weniger Kaiserschnitte in Berlin als im Bundesschnitt

In Berlin bringen weniger Frauen ihren Nachwuchs per Kaiserschnitt zur Welt als im Bundesdurchschnitt. Im vergangenen Jahr nahmen Ärzte bei rund 11 400 Frauen im Krankenhaus einen Kaiserschnitt vor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das sind 27,4 Prozent der Entbindungen in Berlin. Bundesweit liegt der Kaiserschnitt-Anteil bei 30,5 Prozent.

In den Krankenhäusern sind bundesweit das fünfte Jahr in Folge mehr Kinder auf die Welt gekommen. 776 883 Säuglinge erblickten 2016 in einer Klinik das Licht der Welt. Für Berlin hatte die Gesundheitsverwaltung bereits im September für 2016 einen Geburtenrekord seit der Wiedervereinigung verkündet. Demnach kamen rund 42 600 Babys in 19 Berliner Geburtskliniken zur Welt. Engpässe bei Kreißsälen, Wochenbetten und Hebammen will die Politik angehen.

