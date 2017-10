dpa

Raubüberfall auf Juwelier: Polizei sucht Räuber mit Bildern

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in Berlin-Pankow sucht die Polizei nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Der Unbekannte hatte am 31. August gegen 19.00 Uhr den Juwelier in der Schönhauser Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg betreten. Er zog ein Messer, bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte Geld und Schmuck, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Demnach flüchtete der Täter anschließend mit mehreren Goldketten in Richtung S-Bahnhof Schönhauser Allee. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Pankstraße 29 in Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer 030 4664-173118, per E-Mail unter dir1k31@polizei.berlin.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen