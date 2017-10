dpa

Dresdner Bildhauer zeigt Werke im Landesmuseum

Der in Dresden lebende Bildhauer und Maler Dirk Heerklotz zeigt im brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Frankfurt (Oder) mehr als 90 ältere und jüngere Werke. Die Schau «Dirk Heerklotz. Skulptur, Zeichnung, Malerei» wird am Sonntag eröffnet, wie das Museum ankündigte. In den Räumen im Packhof sind zum Beispiel knallrote und schwarze Skulpturen zu sehen. Viele Werke sind abstrakte Kunst. Als Material nutzt Heerklotz unter anderem Pappe. Die Schau dauert bis zum 26. November.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 13:50 Uhr

