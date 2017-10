Senior übersieht Motorradfahrer: Beide schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Mahlsdorf sind ein Fußgänger und ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 82 Jahre alte Fußgänger wollte am Dienstagnachmittag die Dahlwitzer Straße überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der hinter einem Auto fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 40-jährige Motorradfahrer und rutschte über die Fahrbahn. Beide Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen