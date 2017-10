dpa

Taxifahrer übersieht Motorradfahrer

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Unfall in Berlin-Friedrichshain ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Taxifahrer wollte am Dienstagabend mit seinem Wagen von der Revaler Straße links in die Dirschauer Straße abbiegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 51-jährigen Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und musste mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen