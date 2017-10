Drei mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch drei mutmaßlich Autodiebe vorläufig festgenommen. Zivilpolizisten hatten die drei Männer dabei beobachtet, wie sie auf der Hinckeldeybrücke in Charlottenburg-Nord ein Auto gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer setzten sich in das Auto und fuhren davon, der dritte folgte in einem zweiten Wagen. Als die Männer in der Schildhornstraße an einer roten Ampel halten mussten, nahmen die Polizisten die zwei 38-jährigen Männer und den 27-jährigen Mann vorläufig fest.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen