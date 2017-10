Ein Verletzter bei Unfall auf Berliner Ring

Bei einem Unfall auf dem Berliner Ring ist in der Nacht zu Mittwoch der Fahrer eines Kleintransporters verletzt worden. Der Kleinlasttransporter war im Baustellenbereich zwischen Ludwigsfelde-West und dem Dreieck Nuthetal in einen Lkw gefahren, wie die Leitstelle der Polizei Brandenburg mitteilte. Die Autobahn 10 wurde nach dem Unfall in Richtung Magdeburg gesperrt. Gegen 07.45 Uhr war die Autobahn wieder komplett frei. Zuvor waren in dem Bereich zwei Lkws miteinander kollidiert, dabei wurde aber niemand verletzt. Zuerst hatte die «B.Z.» auf ihrer Internetseite über die Unfälle berichtet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen