Zu wenig Wohnheimplätze und steigende Mieten für Studenten

In Berlin warten Tausende Studenten auf eine bezahlbare Wohnung. Ihre Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Für Erstsemester mit wenig Geld wird es immer enger auf dem Wohnungsmarkt.

Berlin (dpa/bb) - Die Wohnungslage für Studenten in Berlin ist trotz zahlreicher Bauprojekte angespannt. 5430 Studenten warten laut dem Studierendenwerk Berlin auf eine Wohnung in einem Wohnheim, zweimal so viel wie im Vorjahr. Schätzungsweise 5000 Studenten beginnen dem Studierendenwerk zufolge im Oktober ihr Studium in Berlin. Die Preise für Wohnungen und WG-Zimmer sind in den vergangenen Jahren gestiegen, sagt das Berliner Moses-Mendelssohn-Institut (MMI).