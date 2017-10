Schüsse auf Passanten: Bisher keine Hinweise eingegangen

Nach den Schüssen auf einen 67-Jährigen Mann und einen Jugendlichen in Berlin-Hellersdorf sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Der Zeugenaufruf der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. «Es sind noch keine Hinweise eingegangen», sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen.

Der ältere Mann war nach Polizeiangaben am Montagnachmittag auf der Alten Hellersdorfer Straße unterwegs, als er plötzlich einen Schlag gegen die rechte Schulter verspürte. Dann bemerkte er die blutende Verletzung. Die alarmierten Polizisten fanden bei ihrem Einsatz an der Kreuzung Gothaer Straße/Neuruppiner Straße/Alte Hellersdorfer Straße den Jugendlichen. Der 15-Jährige lag vor einem Sportplatz und blutete an der linken Wade. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei rief eventuelle Zeugen auf, sich zu melden.