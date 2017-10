Nach Schüssen auf Passanten: Mehrere Hinweise eingegangen

Plötzlich werden Passanten von Schüssen getroffen. Die Polizei sucht mit einem Zeugenaufruf nach dem Täter - und erhält erste Hinweise.

Berlin (dpa/bb) - Nach den Schüssen auf einen 67-Jährigen Mann und einen Jugendlichen in Berlin-Hellersdorf sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. «Es sind auch vielversprechende Zeugenhinweise darunter», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Man werde nun alle Eingänge prüfen.

Am Montagnachmittag wurden der ältere Mann und der 15-Jährige an verschiedenen Stellen auf der Alten Hellersdorfer Straße angeschossen. Die Hintergründe der Tat sind den Ermittlern weiter unklar. Bisher geht die Polizei davon aus, dass es sich aufgrund der Nähe der beiden Tatorte um einen Täter handelt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass «mit einer Luftdruckwaffe geschossen wurde», sagte der Polizeisprecher. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiinformationen sollten sie bei fortschreitender Genesung noch am Mittwoch entlassen werden.