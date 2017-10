Zehntausende feiern Tag der Deutschen Einheit in Berlin

Großer Andrang zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule: Wieder haben Zehntausende die Einheit Deutschlands dort gefeiert, wo eine Mauer es einst teilte. Nächstes Jahr richtet Berlin die zentrale Feier aus.

Berlin (dpa/bb) - Zehntausende Besucher sind am Dienstag zum Brandenburger Tor geströmt, um den 27. Jahrestag der deutschen Einheit zu feiern. Bei teils sonnigem, teils regnerischem Wetter bildeten sich am Nachmittag Schlangen vor den Eingängen. Taschen und Rucksäcke wurden kontrolliert, größere Zwischenfälle gab es bis zum Nachmittag nach Angaben der Polizei nicht.

Besucher aus aller Welt tummelten sich vor den Wurstbuden und Fahrgeschäften. Der letzte Tag des dreitägigen Fests auf der Straße des 17. Juni richtete sich vor allem an Familien. Auf der großen Bühne vor dem Brandenburger Tor sorgten Clowns und Musiker für Unterhaltung, Kinder konnten sich schminken lassen. Auch das traditionelle Riesenrad zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule kam bei den Besuchern gut an.

Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit richtet jedes Jahr das Bundesland aus, das gerade den Vorsitz des Bundesrates innehat. Das war in diesem Jahr Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto «Zusammen sind wir Deutschland» feierten in der Landeshauptstadt Mainz tausende Besucher. 4300 Polizisten waren allein am Dienstag im Einsatz. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reiste auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) an den Rhein.