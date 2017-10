Union Berlin gewinnt Jubiläumsspiel gegen Berlin-Auswahl

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat das Jubiläumsspiel gegen eine Auswahl von Spielern aus der Berlin-Liga mit 6:0 (4:0) gewonnen. Die Köpenicker bestritten die Partie am Dienstag vor 1140 Zuschauern im Helmut-Schleusener-Stadion in Spandau anlässlich des 25-jährigen Bestehens der höchsten Spielklasse der Hauptstadt. Die Tore für Union erzielten Sebastian Polter (5. Minute/39./Foulelfmeter), Kenny Prince Redondo (23./32.), Cihan Kahraman (64.) und Simon Hedlund (67.).

Union-Trainer Jens Keller setzte etliche Akteure der zweiten Reihe ein. In der ersten Halbzeit spielten in Fabian Schönheim, Sebastian Polter und Felix Kroos nur drei Kicker, die auch am Sonntag beim 2:1-Erfolg bei Erzgebirge Aue in der Startelf standen. Zur Pause wechselte Keller kräftig durch, nur Torwart Michael Gspurning und Verteidiger Christoph Schösswendter blieben im Team und über 90 Minuten im Einsatz.