Verdächtiger Rucksack: Bundespolizei gibt Entwarnung

Wegen eines zunächst verdächtigen Rucksacks ist der Bahnhof Südkreuz in Berlin am Dienstag geräumt worden. Der Fern- und S-Bahnverkehr wurden vorübergehend eingestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Das Gepäckstück wurde überprüft und stellte sich als harmlos heraus. «Nach Untersuchung durch unsere Spezialkräfte gaben diese Entwarnung. In dem Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände», twitterte die Bundespolizei.

Bis der Bahnverkehr am Bahnhof Südkreuz wieder planmäßig laufe, könne es noch etwas dauern, so die Bundespolizei am Nachmittag. Nach Angaben der S-Bahn sollte der Zugverkehr schrittweise wieder aufgenommen werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 3. Oktober 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

