dpa

Prognose: Berlin hat 2035 mehr als vier Millionen Einwohner

Kein Bundesland wird einer Prognose zufolge in den kommenden zwei Jahrzehnten so viele Einwohner hinzugewinnen wie Berlin. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) steigt die Bevölkerungszahl bis 2035 um 14,5 Prozent auf gut vier Millionen an. Das wären mehr als eine halbe Million Berliner mehr als 2015. Bundesweit erwarten die Autoren der Studie in dem Zeitraum etwa eine Million mehr Einwohner. Seit Jahren steigt die Bevölkerungszahl der Hauptstadt kontinuierlich, allein im ersten Halbjahr 2017 um 18 400 Einwohner.

Ein prozentual ähnlich hohes Wachstum erwartet nur Hamburg, wo sich der Studie zufolge bis 2035 rund 162 000 neue Einwohner ansiedeln sollen, was ein Wachstum von 9,1 Prozent bedeutet. Auch in Bayern rechnen die Forscher mit knapp 500 000 neuen Einwohnern, in dem Flächenstaat bedeutet das jedoch nur ein Wachstum von 3,9 Prozent. Die Funke Mediengruppe hatte zuvor über die am Freitag veröffentlichte Studie berichtet.

Letzte Änderung: Dienstag, 3. Oktober 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen