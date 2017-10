Gewerkschaft ruft erneut zum Warnstreik bei Zalando auf

Gewerkschafter haben erneut die Mitarbeiter des Versandhandelsunternehmens Zalando zu einem Warnstreik in Brieselang (Havelland) aufgerufen. Der Ausstand ist für Mittwoch ab 06.00 Uhr geplant, wie Verdi am Dienstag ankündigte. Damit will die Gewerkschaft Druck auf die Tarifverhandlungen machen. Es sei inzwischen der vierte Warnstreik in Brieselang. Im September war bekanntgeworden, dass die Verhandlungen für die rund 1250 Beschäftigten ergebnislos abgebrochen worden waren.

Die Gewerkschaft will eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels erreichen. Statt 10,12 Euro pro Stunde als Eingangslohn für einfache Lagerarbeiten müssten dann 11,99 Euro gezahlt werden. Das Unternehmen war am Dienstag für eine Reaktion zunächst nicht zu erreichen.

Die Mode-Online-Plattform Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet. Dort ist auch der Firmensitz. Brieselang in Brandenburg ist einer von mehreren Logistikstandorten. Weitere gibt es nach Zalando-Angaben deutschlandweit noch in Erfurt (Thüringen), Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) und Lahr (Baden-Württemberg). Verdi zufolge laufen derzeit nur für den Standort Brieselang Tarifverhandlungen.

