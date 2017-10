dpa

Nobelpreis-Verkündung: Jubel in Brandenburg und Hannover

Die Bekanntgabe der Nobelpreisträger für Physik hat bei den Wissenschaftlern des Albert-Einstein-Instituts (AEI) in Hannover und Potsdam Freude ausgelöst. «Wir haben alle den Preis bekommen, irgendjemand muss stellvertretend dafür stehen», sagte AEI-Direktor Karsten Danzmann am Dienstag in Hannover. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die drei US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne den Nobelpreis für den ersten direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen bekommen. An der spektakulären Entdeckung war auch das AEI beteiligt. Beide Standorte hatten dazu eingeladen, in einem Live-Stream die Nobelpreis-Verkündung mitzuerleben.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte über die Nobelpreis-Verkündung: «Das ist ein großer Erfolg für die Spitzenforschung in unserem jungen Land Brandenburg und im geeinten Deutschland und ein wunderbares Geschenk zum Tag der Deutschen Einheit.»

Letzte Änderung: Dienstag, 3. Oktober 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen