Motorradfahrer stürzt und wird von Auto erfasst

Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Lichtenberg mit seiner Maschine gestürzt, in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Der 49-Jährige war am Montagnachmittag auf der Herzbergstraße unterwegs, als er offenbar auf regennasser Fahrbahn an Straßenbahnschienen wegrutschte und nach links zu Boden fiel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort wurde der Motorradfahrer von einem entgegenkommenden Auto erfasst und zur Seite geschleudert. Der Mann wurde so schwer am Kopf und am Oberkörper verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 3. Oktober 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen