Apfelbauern warten auf Hilfe

Die Einbußen der Brandenburger Apfelbauern nach dem Frost im Frühjahr werden noch genau berechnet. Für betroffene Landwirte werde finanzielle Hilfe zum Ausgleich der Verluste immer wichtiger, sagte Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes auf Anfrage. Er hoffe, dass die Obstbauern bis zum Jahresende Geld erhalten.

Die Landesregierung kündigte Geldzahlungen für die Bauern an. Der Entwurf einer Richtlinie zur finanziellen Unterstützung werde derzeit vorbereitet, sagte Jens-Uwe Schade, Sprecher des Agrarministeriums. Die Landesregierung habe sich bereits im August grundsätzlich auf Unterstützung verständigt. In Brandenburg rechnet man damit, dass in diesem Jahr nur 18 000 Tonnen Äpfel geerntet werden. 2016 waren es 28 600 Tonnen.