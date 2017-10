Familientag bei der Einheitsfeier am Brandenburger Tor

Tausende Besucher sind am Dienstag zum Brandenburger Tor geströmt, um den 27. Jahrestag der deutschen Einheit zu feiern. Bis zum Vormittag verlief das Fest nach Angaben der Polizei friedlich. Rund 150 Beamte sicherten die Feier. Nach dem «Festival der Einheit» mit Auftritten mehrere Popstars am Montag standen am Dienstag, dem letzten Tag der dreitätigen Feierlichkeiten auf der Straße des 17. Juni, Familien im Mittelpunkt des Programms. Neben Dutzenden Essensständen erwarteten die Besucher verschiedene Fahrgeschäfte und das traditionelle Riesenrad. Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit fand dieses Jahr in Mainz statt.

Die offiziellen Feiern in Mainz beginnen mit einem Besuch des Gutenberg-Museums (9.30 Uhr). Nach einem Ökumenischen Gottesdienst im Dom (10.00 Uhr) kommen die Gäste zum Festakt in der Rheingoldhalle (12.00 Uhr) zusammen. Der Sicherheitsbereich ist abgesperrt. Zu Demonstrationen außerhalb dieses Geländes werden Hunderte Teilnehmer erwartet. In diesem Jahr richtet Rheinland-Pfalz das Einheitsfest unter dem Motto «Zusammen sind wir Deutschland» aus.

Die Feiern werden von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Allein am Dienstag sollen in Mainz 4300 Polizisten im Einsatz sein.

