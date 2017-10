dpa

Berlin feiert die Einheit: Zentraler Festakt in Mainz

Mit einem zentralen Festakt feiern Politiker und Bürger den Tag der Deutschen Einheit in Mainz. Am Dienstag werden zahlreiche Spitzenpolitiker in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert und Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU). Auch in Berlin wird am Brandenburger Tor gefeiert.

Die offiziellen Feiern in Mainz beginnen mit einem Besuch des Gutenberg-Museums (9.30 Uhr). Nach einem Ökumenischen Gottesdienst im Dom (10.00 Uhr) kommen die Gäste zum Festakt in der Rheingoldhalle (12.00 Uhr) zusammen. Der Sicherheitsbereich ist abgesperrt. Zu Demonstrationen außerhalb dieses Geländes werden Hunderte Teilnehmer erwartet. In diesem Jahr richtet Rheinland-Pfalz das Einheitsfest unter dem Motto «Zusammen sind wir Deutschland» aus.

Die Feiern werden von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Allein am Dienstag sollen in Mainz 4300 Polizisten im Einsatz sein.

