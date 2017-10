Berlin Volleys mit 3:3 im Trainingsspiel gegen Lüneburg

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat sich in einem Trainingsspiel über sechs Sätze mit 3:3 vom Bundesligarivalen SVG Lüneburg getrennt. Im Sportforum Hohenschönhausen boten die Spieler des Hauptstadtclubs sechs Tage vor dem Supercupfinale gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen in Hannover insgesamt eine mäßige Vorstellung. Allein der australische Libero Luke Perry konnte am Montagabend in der Annahme überzeugen. Beide Mannschaften treffen an diesem Dienstag in einem offiziellen Testspiel erneut aufeinander (17.00 Uhr).

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 20:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen