Frau stirbt nach Kollision von Auto mit Brückengeländer

Eine 82-Jährige ist nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Brückengeländer in Summt (Oberhavel) gestorben. Die Frau erlag in der Nacht zum Montag im Krankenhaus ihren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Am Sonntag hatte ihr 84 Jahre alter Ehemann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam rechts von der Straße ab und kollidierte dann mit dem Brückengeländer. Die 82-Jährige war Beifahrerin. Beide kamen zunächst mit schweren Verletzungen in ein Berliner Krankenhaus.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

