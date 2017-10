Waffen und Munition in Wohnung von 36-Jährigem gefunden

Zahlreiche Waffen und Munition haben Polizisten bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 36-Jährigen in Wittenberge (Prignitz) gefunden. Darunter befanden sich auch Gewehre, wie das Polizeipräsidium am Montag in Potsdam mitteilte. Gegen den Mann werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Die Durchsuchung war bereits am Freitag.

Die genaue Anzahl der Waffen konnte nicht beziffert werden. Allein die Munition habe insgesamt drei 50-Liter-Behältnisse gefüllt, hieß es weiter. Warum der Mann die Waffen, die teilweise schon verrostet waren, hortete, ist derzeit ungeklärt. Die Polizei beschlagnahmte die Funde. Der Mann befinde sich auf freiem Fuß.

Quelle: dpa

