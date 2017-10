Haftbefehl gegen Fahrer eines gestohlenen Kleintransporters

Der Fahrer eines am Wochenende auf der A12 gestoppten gestohlenen Kleintransporters sitzt in Untersuchungshaft. Ein Richter des Amtsgerichts Fürstenwalde erließ Haftbefehl gegen den 19-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der junge Mann war am Samstag auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-West und Fürstenwalde-Ost (Oder-Spree) von Polizisten angehalten worden. Der Kleintransporter war in der Nacht zuvor in Berlin gestohlen worden.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen