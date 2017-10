dpa

13 Hertha-Profis international im Einsatz

Trainer Pal Dardai muss in den kommenden Trainingstagen bei Hertha BSC auf insgesamt 13 Nationalspieler verzichten. Angeführt wird die Auswahl der Profis, die international im Einsatz sind, von Confed-Cup-Sieger Marvin Plattenhardt. Der Linksverteidiger freute sich über die Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw für die WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Nordirland und am Sonntag gegen Aserbaidschan. In der deutschen Gruppe sind zudem Norwegens Keeper Rune Jarstein und der Tscheche Vladimir Darida unterwegs. Beide Teams besitzen allerdings keine Chance mehr auf das Ticket für die WM 2018 in Russland.

Für die Slowaken Petar Pekarik und Ondrej Duda, Bosniens Vedad Ibisevic und Karim Rekik mit den Niederlanden geht es hingegen noch um die WM-Qualifikation. Abseits von Europa sind auch Mathew Leckie (Australien), Genki Haraguchi (Japan) und Salomon Kalou (Elfenbeinküste) für ihre Nationalmannschaften aktiv.

Die deutsche U19 vertreten Florian Baak und Arne Maier, für Jordan Torunarigha stehen Freundschaftsspiele mit der U20 an.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

