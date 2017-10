dpa

Weltkriegsbombe am Innsbrucker Platz entdeckt

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf am Innsbrucker Platz ist am Montag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Es werde geprüft, ob ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet werden soll, teilte die Berliner Polizei weiter mit. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes waren am frühen Nachmittag auf dem Weg zum Fundort in Tempelhof-Schöneberg. Die Bombe soll rund 250 Kilo schwer sein. Die S-Bahn Berlin teilte über Twitter mit, dass der Verkehr der Linien S41, S42, S45 und S46 zwischen den Bahnhöfen Schöneberg und Bundesplatz unterbrochen sei.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

