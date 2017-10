dpa

Rathaus Schöneberg als Notunterkunft: A 100 noch offen

Berliner, die nach dem Fund einer Fliegerbombe am Montag ihre Wohnungen verlassen mussten, können vorübergehend im Rathaus Schöneberg unterkommen. «Wir lassen Sie nicht im Regen stehen», twitterte die Polizei. Die Stadtautobahn A 100 bleibe zunächst offen, sie soll laut Polizei erst kurz vor der Entschärfung um die Abfahrt am Innsbrucker Platz in beide Richtungen gesperrt werden. Wann das sein wird, sei noch unklar, so ein Sprecher.

Experten hätten die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begutachtet. Sie seien zu dem Schluss gekommen, dass der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper vor Ort entschärft werde müsse. Es soll sich um eine deutsche Bombe mit russischem Zünder handeln.

Rund 10 000 Menschen müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Evakuierung in einem Sperrkreis von 500 Metern um den Fundort dauerte an. Alles laufe ruhig und geordnet, so der Polizeisprecher. Der Sprengkörper war bei Bauarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf gefunden worden. Auf mehreren S- und U-Bahnlinien wurde der Verkehr eingestellt.

