Fliegerbombe in Berlin erfolgreich entschärft

Nach umfangreicher Vorbereitung haben Spezialisten der Polizei in Berlin eine Weltkriegsbombe unschädlich gemacht. Die Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Sprengkörpers sei erfolgreich verlaufen, teilten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag beinahe zeitgleich mit. Schwierig war laut Polizei, dass die Bombe auf einem Erdhügel in Höhe einer S-Bahn-Trasse lag und nicht in einer Grube gesprengt werden konnte.

Die Bombe war am Montagmittag bei Bauarbeiten nahe dem Innsbrucker Platz entdeckt worden. Um den Fundort wurde ein Sperrkreis von 500 Metern gezogen. Rund 10 000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch Bewohner eines Seniorenheims wurden in Sicherheit gebracht. 450 Polizisten waren in der Spitze im Einsatz. Die Evakuierung dauerte mehrere Stunden. Unmittelbar nach der erfolgreichen Entschärfung wurde begonnen, die Anwohner in ihre Wohnungen zurückzuführen.

Letzte Änderung: Dienstag, 3. Oktober 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

