Fliegerbombe entdeckt: Tausende müssen Wohnungen verlassen

Noch immer liegen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden Berlins. Jetzt wurde wieder ein Sprengkörper entdeckt. Eine große Aktion läuft an. Bahnstrecken werden gesperrt, Autos umgeleitet. Anwohner sitzen vorübergehend in Notunterkünften.

Berlin (dpa/bb) - Über Jahrzehnte lag die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unentdeckt im Boden. Am Montag wird der 250 Kilogramm schwere Sprengsatz am Innsbrucker Platz in Berlin bei Bauarbeiten entdeckt und löst am Vorabend des Einheits-Feiertags eine große Aktion von Polizei, Feuerwehr und Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg aus.