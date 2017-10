Kleist-Festtage starten in Frankfurt (Oder)

Am Donnerstag beginnen zum 25. Mal die Kleist-Festtage in Frankfurt (Oder), die in diesem Jahr unter dem Motto «Hier war Luther nie - Glaubensfragen» stehen. Die Veranstalter gehen diesmal von mehr Besuchern als im vergangenen Jahr aus. Der Vorverkauf, der am 7. August begonnen hatte, laufe besser als 2016, sagte eine Sprecherin der Festtage am Montag. Die Besucherzahlen waren 2016 leicht zurückgegangen auf 1300 Gäste (2015: 1450).

In Theaterstücken, Lesungen, Konzerten, Ausstellungen, Werkstätten und Filmvorführungen widmen sich die Festspiele passend zum 500. Reformationsjubiläum der Bedeutung von Religion für den Frankfurter Dramatiker Heinrich von Kleist (1777-1811).

Auch ein Poetry Slam gehört mit zum Programm. Außerdem wird der Kleist-Förderpreises für junge Dramatiker verliehen. Geehrt wird die Hamburgerin Franziska vom Heede für ihr Stück «Tod für Eins Achtzig Geld». Der Preis ist mit 7500 Euro dotiert. Im Rahmen des Festivalprogramms werden auch die namhaften Schauspieler Thomas Thieme mit einer Lesung und Dominique Horwitz mit einer Revue in Frankfurt auftreten.

Vom 5. bis zum 15. Oktober soll künstlerisch der Bogen um die Themen Luther, Kleist und Glauben geschlagen werden, schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage. Kleist und Luther verbinde demnach eine Menge: Beide hätten sich intensiv mit Glaubensfragen auseinandergesetzt, Hintersinn und Kreativität hätten ihre Arbeit angetrieben und beide waren Meister der deutschen Sprache.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

