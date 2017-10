Verhaltene Tor-Freude bei Eisbären-Stürmer Sheppard

Nun klappt es auch bei James Sheppard. Als letzter der sieben Sommer-Neuzugänge der Eisbären Berlin konnte der Angreifer sein erstes Saisontor in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bejubeln. Bei der 3:4-Niederlage gegen Mannheim traf er zum zwischenzeitlichen 3:3. «Das war großartig, es war ein wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt», sagte der 29 Jahre alte Kanadier, «aber wir haben verloren, das macht es ein wenig bittersüß.»

Dass Sheppard zuvor in sieben DEL-Spielen ohne Torerfolg geblieben war, verwunderte. Mit 431 Spielen in der National Hockey League (NHL) galt der Mittelstürmer als Königstransfer der Berliner. Doch Trainer Uwe Krupp ist mit Sheppards Leistungen zufrieden. «Er hat viel Präsenz und macht Dinge, die nicht in der Statistik auftauchen», sagte Krupp. «Er ist ein erfahrener Spieler, den ich in den entscheidenden Spielminuten einsetze, und in diesen Momenten hat er einen guten Job gemacht.»