Tag der Deutschen Einheit: Berliner Delegation in Mainz

Berlin ist bei der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz mit einer Bürgerdelegation vertreten. Die zehn Ehrenamtlichen fuhren am Montag in die Landeshauptstadt am Rhein, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Die Feier zum 27. Einheitstag richtet Rheinland-Pfalz aus. Es ist immer das Land zuständig, das gerade den Präsidenten im Bundesrat stellt. Auch Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) wird in Mainz erwartet.

Dort wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auch symbolisch den Staffelstab für die Bundesratspräsidentschaft an Müller übergeben. Er soll das Amt am 3. November übernehmen. 2018 wird dann Berlin das zentrale Einheitsfest ausrichten.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

