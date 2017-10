Zuviel Kupfer im Schweinefutter? Bußgeldprozess im November

Ein Streit um 700 Euro Bußgeld zwischen einer südbrandenburgischen Schweinemastanlage und einem Landkreis beschäftigt demnächst das Amtsgericht Cottbus. Die Hauptverhandlung in dem Ordnungswidrigkeitsverfahren beginnt am 14. November, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der Betrieb legte demnach Beschwerde gegen den Bußgeldbescheid des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ein.

Dem Mastbetrieb in Tornitz wirft die Landkreisverwaltung laut Gerichtsangaben vor, über einen längeren Zeitraum versehentlich Futter mit einem zu hohen Kupfergehalt an etwa 400 Jungsauen gegeben zu haben. 32 der Jungsauen seien nach der Schlachtung in den Verkehr gebracht worden, obwohl der gesetzliche Grenzwert an Kupfergehalt überschritten gewesen sei.

