Erste gleichgeschlechtliche Ehe in Potsdam geschlossen

Sie haben sich getraut: In der Landeshauptstadt Potsdam hat es die erste gleichgeschlechtliche Eheschließung gegeben. Um 08.00 Uhr begann die Trauung eines lesbischen Paares im Standesamt im Rathaus, wie ein Stadtsprecher sagte. Bis zum Jahresende soll es nach derzeitigem Stand noch 15 weitere Hochzeiten von homosexuellen Paaren in Potsdam geben. Am Sonntag (1. Oktober) trat bundesweit die «Ehe für alle» in Kraft. Davor konnten gleichgeschlechtliche Paare nur eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen - jetzt dürfen sie auch heiraten. Bereits am Sonntag hatte es andernorts Eheschließungen gegeben, darunter in Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

