Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Berlin-Kreuzberg

Bei einem Unfall in Berlin-Kreuzberg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine 18-jährige Autofahrerin überquerte in der Nacht zum Montag die Mehringbrücke, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung zum Halleschen Ufer stieß sie mit dem Auto eines 48-jährigen Mannes zusammen, der dort in Richtung Potsdamer Platz unterwegs war. Das Fahrzeug der 18-Jährigen kippte zur Seite. Sie und der Mann wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Zuerst hatte die «B.Z.» auf ihrer Internetseite über den Unfall berichtet.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 09:50 Uhr

Quelle: dpa

