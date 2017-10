285 Hektar von Waldbränden betroffen

In Brandenburgs Wäldern hat es in dieser Saison 137-mal gebrannt. «Das war bundesweit die höchste Zahl an Bränden», sagte der Landes-Waldbrandbeauftragte Raimund Engel. Insgesamt 285 Hektar wurden in Mitleidenschaft gezogen - ein durchschnittlicher Wert. In den Vorjahren gab es im Land zwischen 200 und 300 Brände. Zuletzt brannte es im September im Wald in der Radelander Siedlung (Teltow-Fläming). Einige Hundert Quaderatmeter Waldboden waren durch Fahrlässigkeit in Brand gesetzt worden. Beim größten Feuer wurden Ende Mai 250 Hektar auf einem früheren Truppenübungsplatz an der Grenze der Landkreise Spree-Neiße und Dahme-Spreewald vernichtet. Die meisten Waldbrände gab es mit 29 Fällen im Landkreis Oberhavel.

Letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

