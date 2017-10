dpa

Autoinsasse mit Machete verletzt: Zwei Männer vor Gericht

Zwei Männer, die ein Auto in Berlin-Gesundbrunnen gestoppt und den Beifahrer mit einem Messer sowie einer Machete schwer verletzt haben sollen, stehen ab heute vor dem Berliner Landgericht. Die 31- und 28-jährigen Angeklagten sollen sich den Ermittlungen zufolge bei einer gemeinsamen Autofahrt im Juni 2013 mit ihrem Wagen absichtlich quer zur Fahrbahn gestellt haben. Der Fahrer des Autos, in dem sich das Opfer befand, habe abbremsen und anhalten müssen. Die Verdächtigen hätten die Beifahrertür geöffnet und auf den Geschädigten eingestochen. Für den Prozess um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung sind zwei Tage geplant.

