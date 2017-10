Eastside mit Mühe zum 3:1-Auftaktsieg in der CL

Das Auftaktspiel der Vorrunden-Gruppe D der Tischtennis-Champions League hat Titelverteidiger TTC Eastside am Sonntag gegen Tschechiens Meister SKST Mart Hodonin 3:1 gewonnen. Nach mehreren Ausfällen mussten die Berliner Gastgeberinnen mit dem Verlegenheits-Trio Xiaona Shan, Georgina Pota und Spielertrainerin Irina Palina antreten. Im Spitzen-Einzel siegte Shan gegen Partyka 3:2 und machte in einer hochklassigen Partie alles klar.

In der nächsten Partie muss der TTC Eastside, der am Freitag zum Bundesliga-Auftakt 6:2 beim Vizemeister DJK Kolbermoor gewonnen hatte, am 13. Oktober zu TT St. Quentin nach Frankreich reisen.