Ribéry fällt mit Außenbandriss im Knie lange aus

Der FC Bayern beklagt nach Torwart Neuer den Ausfall eines weiteren Topspielers. Franck Ribéry hat in Berlin einen Außenbandriss im Knie erlitten. Ein Comeback noch vor dem Jahresende erscheint ungewiss.

München (dpa) - Franck Ribéry muss in seiner womöglich letzten Saison beim FC Bayern München eine lange Verletzungspause verkraften. Der 34 Jahre alte französische Fußball-Profi hat sich am Sonntag beim 2:2 des deutschen Meisters in Berlin gegen Hertha BSC wie befürchtet einen Riss des Außenbandes im linken Knie zugezogen. Das habe eine eingehende Untersuchung ergeben, teilte der Verein am Montag mit.