Eisbären kassieren dritte Saison-Niederlage

Die Eisbären Berlin kassieren in der DEL gegen Mannheim ihre dritte Saison-Niederlage. Die Gastgeber hatten mehr Chancen, die Gäste aus Mannheim waren aber effektiver.

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin mussten am Sonntag eine unglückliche Heimniederlage gegen den alten Rivalen Adler Mannheim hinnehmen. In der Arena am Ostbahnhof verloren sie ein temporeiches, manchmal hektisches Spiel mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). Zwar erspielten sich die Berliner ein klares Chancenplus, deutlich effizienter waren aber die Gäste. So reichten die Treffer von Daniel Fischbuch, Nick Petersen und James Sheppard nicht, um die dritte Saison-Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abzuwenden.