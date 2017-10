dpa

Jugendlicher verursacht Polizeihubschrauber-Einsatz

Ein 14-jähriger Farbschmierer ist in Berlin-Wilmersdorf mit Hilfe eines Polizeihubschraubers auf frischer Tat festgenommen worden. Anwohner an der Bundesallee hätten den Jugendlichen dabei beobachtet, wie er auf das Dach eines benachbarten Hauses kletterte und die Polizei alarmiert, teilte die Behörde am Sonntag mit.

Die Beamten konnten aus der Wohnung der Anrufer beobachten, wie der 14-Jährige am Samstag mit einer Farbdose Schriftzüge auf mehrere Wände sprühte und sie fotografierte. Darauf forderten sie zur Unterstützung einen Polizeihubschrauber an. Der Jugendliche kletterte vom Dach herunter und flüchtete über eine Dachterrasse durch eine fremde Wohnung. Die Bewohner riefen über Notruf die Polizei. Der 14-Jährige konnte festgenommen und zu seinen Eltern gebracht werden.

Letzte Änderung: Sonntag, 1. Oktober 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen