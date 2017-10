dpa

Zwei Autos in Berlin ausgebrannt

Zwei Autos in Berlin-Neukölln und Wilmersdorf sind in der Nacht zum Sonntag in Flammen aufgegangen. Fußgänger entdeckten laut Polizei kurz nach Mitternacht in der Neuköllner Selkestraße einen brennenden geparkten Wagen. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Nur eine Stunde später brannte ein Auto auf einem Parkplatz an der Ludwigkirchstraße in Wilmersdorf. Eine Anwohnerin sah das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte. Bei beiden Vorfällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Es wurde niemand verletzt. In Berlin werden immer wieder Autos angezündet, oft von politischen Extremisten.

