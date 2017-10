dpa

Zwei Kleintransporter stoßen zusammen: Drei Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Kleintransporter in Fürstenwalde (Oder-Spree) sind drei Insassen verletzt worden. Grund für den Unfall am Samstag ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfahrtsfehler einer 58 Jahre alten Fahrerin, wie die Polizei mitteilte. Sie rammte einen zweiten Kleintransporter, in dem ein 42 Jahre alter Fahrer und eine 43 Jahre alte Beifahrerin saßen. Alle drei wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Sonntag, 1. Oktober 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

