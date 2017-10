dpa

Gewalttat an Obdachlosen: Polizei sucht Hinweise

Rund drei Wochen nach einer Gewalttat an einem Tuberkulose-kranken Obdachlosen in einem Park in Berlin-Steglitz sucht die Polizei Kontaktpersonen, die sich möglicherweise infiziert haben können. Der 47-jährige wohnungslose Mann wurde laut Polizei am 8. September von Fußgängern tot in einem Park an der Grunewaldstraße Ecke Schloßstraße gefunden. Er war eine Woche vorher mit seinem Hund aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) nach Berlin gekommen.

Einzelheiten zu der Gewalttat konnte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen am Sonntag nicht nennen. Die Obduktion ergab, dass der 47-Jährige an Tuberkulose erkrankt war. Der oder die Täter könnten sich infiziert haben. Daher sucht die Polizei dringend Kontaktpersonen des Obdachlosen. Bilder von dem Mann und seinem Hund sind am Sonntag auf den Online-Portal der Berliner Polizei veröffentlicht worden. Die Polizei hat eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Täter-Überführung beitragen.

