Polizei nimmt zwei Schläger in Berliner U-Bahnhof fest

Zwei Männer haben in Berlin-Hellersdorf einen Mann geschlagen und verletzt, nachdem sie ihm erfolglos das Handy wegnehmen wollten. Sie konnten festgenommen werden. Die beiden 19- und 23-Jährigen wollten am Sonntagmorgen laut Polizei am U-Bahnhof Cottbusser Platz das Mobiltelefon eines 28-Jährigen sehen, er gab es aber nicht heraus. Daraufhin versuchte einer der beiden, ihm das Gerät zu entreißen, der andere schlug dem 28-Jährigen mit einem Gegenstand ins Gesicht. Der Mann konnte sich in eine U-Bahn retten und an der Station Hellersdorf die Polizei rufen. Mit seiner Personenbeschreibung konnten die Beamten das Duo am U-Bahnhof Cottbusser Platz finden und festnehmen. Sie sollen noch einen weiteren Mann geschlagen haben.

Letzte Änderung: Sonntag, 1. Oktober 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

